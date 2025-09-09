Дальнему Востоку предрекли рост населения

Прирост населения на Дальнем Востоке составит 5-6% по сравнению с текущими показателями после расширения дальневосточной ипотеки, спрогнозировала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина.

«Расширение программы дальневосточной ипотеки под 2% действительно может стать значимым фактором привлечения молодых семей и квалифицированных кадров в северные регионы, поскольку доступное жилье является одним из ключевых факторов выбора места проживания. Инициатива расширения льготной ипотечной программы представляется перспективной мерой, направленной на стабилизацию и постепенное увеличение численности населения северных территорий России», — отметила Сорокина.

Она добавила, что расширение льготных условий кредитования способствует развитию инфраструктуры регионов, стимулируя строительство нового жилья и создавая дополнительные рабочие места. Это важно для сохранения баланса между экономическими возможностями центральных районов и отдаленных территорий, способствуя равномерному распределению ресурсов и снижению социального неравенства, подчеркнула Сорокина.

Она допустила, что тем не менее расширение программы может спровоцировать скачок цен на вторичном рынке, что может существенно снизить общую привлекательность продукта.

«Искусственное завышение цен может быть также вполне ожидаемым риском в данной ситуации. Отдельно стоит обратить внимание и на возможное появление новых мошеннических схем — например, фиктивные трудовые отношения», — заключила Сорокина.

На пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября Владимир Путин предложил расширить действие программы льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока. Президент отметил, что оформить такую ставку смогут не только молодые семьи или отдельные категории граждан, как сейчас, но и все работники системы образования, а также многодетные семьи региона. Помимо этого, глава государства поручил расширить практику предоставления дальневосточной и арктической ипотеки на покупку жилья не только в новых домах, но и на вторичном рынке — в тех населенных пунктах, где строительство многоэтажек не ведется.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев предсказал, что дальневосточную ипотеку расширят быстро, в ближайшие месяцы.