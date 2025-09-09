На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дальнему Востоку предрекли рост населения

Аналитик Сорокина: прирост населения на Дальнем Востоке будет 5-6% из-за ипотеки
true
true
true
close
Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Прирост населения на Дальнем Востоке составит 5-6% по сравнению с текущими показателями после расширения дальневосточной ипотеки, спрогнозировала финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина.

«Расширение программы дальневосточной ипотеки под 2% действительно может стать значимым фактором привлечения молодых семей и квалифицированных кадров в северные регионы, поскольку доступное жилье является одним из ключевых факторов выбора места проживания. Инициатива расширения льготной ипотечной программы представляется перспективной мерой, направленной на стабилизацию и постепенное увеличение численности населения северных территорий России», — отметила Сорокина.

Она добавила, что расширение льготных условий кредитования способствует развитию инфраструктуры регионов, стимулируя строительство нового жилья и создавая дополнительные рабочие места. Это важно для сохранения баланса между экономическими возможностями центральных районов и отдаленных территорий, способствуя равномерному распределению ресурсов и снижению социального неравенства, подчеркнула Сорокина.

Она допустила, что тем не менее расширение программы может спровоцировать скачок цен на вторичном рынке, что может существенно снизить общую привлекательность продукта.

«Искусственное завышение цен может быть также вполне ожидаемым риском в данной ситуации. Отдельно стоит обратить внимание и на возможное появление новых мошеннических схем — например, фиктивные трудовые отношения», — заключила Сорокина.

На пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября Владимир Путин предложил расширить действие программы льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока. Президент отметил, что оформить такую ставку смогут не только молодые семьи или отдельные категории граждан, как сейчас, но и все работники системы образования, а также многодетные семьи региона. Помимо этого, глава государства поручил расширить практику предоставления дальневосточной и арктической ипотеки на покупку жилья не только в новых домах, но и на вторичном рынке — в тех населенных пунктах, где строительство многоэтажек не ведется.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев предсказал, что дальневосточную ипотеку расширят быстро, в ближайшие месяцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами