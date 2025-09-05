Стало известно, когда расширят дальневосточную ипотеку

С большой долей вероятности дальневосточную ипотеку расширят быстро, в ближайшие месяцы. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, комментируя соответствующее предложение президента России Владимира Путина.

Глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября выступил с инициативой расширить программу льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока. По его словам, такую ставку смогут получить все работники сферы образования и многодетные семьи региона.

Кроме того, глава государства поручил распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья в тех населенных пунктах, где отсутствует строительство новых многоквартирных домов.

«Это уже не первая корректировка программы дальневосточной ипотеки по предложению президента. Список ее потенциальных получателей регулярно расширяется, и последний раз был в этом году. С высокой вероятностью новые уточнения будут приняты быстро, возможно, уже в ближайшие месяцы. Это вряд ли сильно поменяет общий тренд. Основные получатели ипотеки под 2% — это молодежь (кто подпадает под возраст ниже 36 лет), часто студенты или бюджетники (учителя). Вот теперь список расширен на преподавателей и снят возрастной ценз для многодетных. Программа реально работает на привлечение людей: порядка 60% — это переселенцы из других регионов. Причем едут не только из Сибири, но и чаще из Центральной России», — отметил Селезнев.

По его словам, главный риск этой программы заключается в том, что она однажды закончится, как и все другие программы поддержки, а людям на Дальнем Востоке дальше придется жить. Селезнев подчеркнул, что собственное жилье – это, конечно, база и это отлично, но в регионе остаются большие проблемы с инфраструктурой (медицина, образование). То есть, уехав туда, вы можете потерять в качестве жизни, предупредил финансист. Вернуться обратно на «большую землю» бывает тяжело по финансовым причинам, пояснил эксперт. Он заключил, что в арктических регионах (которые теперь приписаны к программе ДВ под 2%) все эти проблемы стоят еще сильнее.

Ранее в «БКС» заявили, что дальневосточная ипотека вчетверо сократила число думающих о переезде.