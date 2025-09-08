ЦБ повысил курс доллара на 9 сентября

Банк России установил курс доллара на 9 сентября 2025 года в размере 82,3397 рубля, что на 78 копеек превышает предыдущий показатель. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Евро подорожал на 1 рубль 9 копеек и теперь стоит 96,5691 рубля. Курс юаня увеличился на 9 копеек и составил 11,4746 рубля.

Доллар впервые с 30 июля 2025 года превысил отметку в 82 рубля. Евро поднялся выше 96 рублей — это произошло впервые с 12 апреля 2025 года.

4 сентября Центробанк повысил курс доллара выше 81 рубля (81,2977 рубля) – эту отметку курс американской валюты преодолел впервые за последние месяцы. Курс евро вырос с 94,2539 до 94,7754 рубля. Китайский юань подорожал с 11,2981 до 11,3536 рубля.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что курс доллара поднимется до 100 рублей в январе 2026 года. Он пояснил, что январь обычно трудный месяц для курса рубля — в начале года много нерабочих дней, потребительские расходы остаются высокими, а экономическая активность низкая.

