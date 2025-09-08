Российский суд пригрозил Wintershall Dea штрафом в €7,5 млрд за тяжбу с РФ в Гааге

Российский Арбитражный суд пригрозил немецкой корпорации Wintershall Dea штрафом в €7,5 млрд за продолжение судебной тяжбы с РФ в Гааге. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и запретил корпорации из ФРГ, ее дочерней компании Aurelius Cotta и представителям Wintershall Dea Шарлю Понсе и Олуфунке Адекойя продолжать и поддерживать разбирательство против России при Постоянной палате третейского суда в Гааге. В случае продолжения суда взыскание может быть списано с доли Wintershall Dea в российских обществах.

Основанием для запрета на продолжение судебных тяжб с РФ за рубежом стало то, что иск немецкой компании к РФ содержит отсылки к нератифицированной РФ Энергетической хартии 1994 года. Также Арбитражный суд пришел к выводу о том, что разбирательство в Гааге является ангажированным.

Wintershall Dea начала два судебных процесса против РФ в октябре 2024 года. Представители Wintershall Dea утверждают, что сотрудничество корпорации с «Газпромом» было прекращено вследствие указов президента РФ Владимира Путина в 2023 году. Из-за этих указов корпорация была лишена возможности продолжать работу в РФ и потеряла свои инвестиции в РФ.

Ранее в МИД заявили, что Россия имеет право на контрмеры против санкций ЕС.