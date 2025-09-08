На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму заявили о возможной замене импортного вина в России

Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Крымские вина могут заменить импортные на полках российских магазинов. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, произведенное в Крыму вино не уступает импортному по качеству, а по некоторым параметрам даже опережает его.

Константинов отметил, что виноделие в республике масштабно развивается, а крымские производители вина признаны не только в России, но и во всем мире. По его словам, Крым занимает 15% всего рынка РФ по винограду. При этом виноград, который выращивают в республике, вызревает хорошо, с полным содержанием сахара. Собеседник агентства добавил, что это является отличительной особенностью Крыма.

По данным Крымстата, в Крыму, который является одним из регионов-лидеров РФ по производству вина, виноград к началу 2025 года выращивали на 22,8 тыс. га (за год площадь виноградников выросла на 9,5%), в прошлом году в регионе было собрано 123 тыс. тонн этой ягоды (годом ранее 115 тыс. тонн).

В 2024 году правительство России увеличило субсидии для поддержки виноградарства и винодельческого производства. Кабинет министров поднял повышающий коэффициент для российских виноделов, которые занимаются производством высококачественной продукции, до 1,2 на один гектар виноградников.

Ранее в Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда на 18%.

