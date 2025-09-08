Экономисты оценили, на сколько может быть уменьшена ключевая ставка

Банк России на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку до 16%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрошенных экономистов.

Заседание состоится в пятницу, 12 сентября.

В пользу снижения ключевой ставки на 2 процентных пункта говорят макропоказатели, которые указывают на продолжающееся замедление экономики, отмечают экономисты.

В данный момент инфляция находится ниже границы обновленного в июле прогноза регулятора: около 6% против средних 8,5% в III квартале, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его оценке, годовая инфляция на 1 сентября снизилась до 8,3% и к концу квартала она может опуститься до 8%.

Снижение ключевой ставки до 16% позволит отреагировать на макротренды, риски переохлаждения экономики, а также дождаться обновленного трехлетнего бюджета, считает директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал четыре сценария по изменению ключевой ставки на заседании ЦБ 12 сентября. По его прогнозу, Центробанк с вероятностью 50% снизит ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 16,5%. Кроме того, существует вероятность в 32%, что ставка будет понижена до 16%.

Ранее Путин призвал обеспечить «мягкую посадку» российской экономики.