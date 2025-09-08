На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономисты оценили, на сколько может быть уменьшена ключевая ставка

Опрошенные Forbes экономисты ожидают снижения ЦБ ключевой ставки до 16%
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Банк России на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку до 16%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрошенных экономистов.

Заседание состоится в пятницу, 12 сентября.

В пользу снижения ключевой ставки на 2 процентных пункта говорят макропоказатели, которые указывают на продолжающееся замедление экономики, отмечают экономисты.

В данный момент инфляция находится ниже границы обновленного в июле прогноза регулятора: около 6% против средних 8,5% в III квартале, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его оценке, годовая инфляция на 1 сентября снизилась до 8,3% и к концу квартала она может опуститься до 8%.

Снижение ключевой ставки до 16% позволит отреагировать на макротренды, риски переохлаждения экономики, а также дождаться обновленного трехлетнего бюджета, считает директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал четыре сценария по изменению ключевой ставки на заседании ЦБ 12 сентября. По его прогнозу, Центробанк с вероятностью 50% снизит ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 16,5%. Кроме того, существует вероятность в 32%, что ставка будет понижена до 16%.

Ранее Путин призвал обеспечить «мягкую посадку» российской экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами