Суд в Москве запретил Wintershall вести разбирательство против РФ в Гааге

РИА: суд в РФ запретил немецкой Wintershall вести тяжбы с Москвой в Гааге
Арбитражный суд Москвы запретил немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea проводить разбирательства по поводу взыскания с России €7,5 млрд в третейском суде в Гааге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запретить компании <...> Wintershall Dea GmbH <...> продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации <...> по всем вопросам, связанным с изданием указов президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965 <...> и от 19.12.2023 № 966», — огласил решение судья.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Wintershall Dea лишилась своих прав в компаниях, разрабатывающих Южно-Русское месторождение и участки ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В октябре 2024 года немецкая нефтегазовая корпорация начала два арбитражных разбирательства против РФ.

Причиной обращения в арбитраж стало нарушение Россией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Германией, а также по Энергетической хартии. Компания утверждает, что эти действия направлены на защиту ее правовой позиции и интересов акционеров в связи с экспроприацией российских активов.

Ранее украинский «Нафтогаз» заявил о разрешении взыскать активы России в Австрии.

