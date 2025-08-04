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Украинский «Нафтогаз» заявил о разрешении взыскать активы России в Австрии

«Нафтогаз Украины»: суд в Австрии разрешил взыскать активы РФ на €120 млн
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РИА «Новости»

«Нафтогаз Украины» сообщил, что суд в Вене разрешил компании взыскать активы РФ в Австрии на общую сумму, превышающую €120 млн в рамках компенсации утраты собственности в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

По данным группы, инстанция якобы разрешила принудительно исполнить решение по арбитражному делу против России, которое обязывает Москву возместить ущерб «Нафтогазу» на сумму свыше $5 млрд.

«Суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает €120 млн», — указано в заявлении пресс-службы.

В перечень претензий «Нафтогаза» входят мощности «Черноморнефтегаза» и подземные газовые хранилища в Крыму. Кроме того, компания с 2022 года судится с «Газпромом» за якобы задержку оплаты транзита газа.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Финляндии был наложен арест на российские государственные активы на сумму €4 млрд. В список попали Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также не менее пяти других объектов недвижимости, принадлежащих России. Предполагается, что это решение связано с иском «Нафтогаза».

Ранее суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения судов по спорам с «Газпромом».

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