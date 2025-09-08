На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали не мешать возвращению западных брендов на рынок

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

После регистрации в России товарных знаков компаний Uniqlo и Zara появились сообщения об их возможном возвращении на рынок. Для этого есть все основания, так как по-прежнему российский канал сбыта является очень выгодным для западных брендов, однако важно не препятствовать им, заявил Общественной Службе Новостей член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Товарный знак – важная часть бренда, обеспечивающая компании устойчивый спрос потребителей, особенно если речь идет о массовых продажах, пояснил эксперт. По его мнению, сейчас компании «прощупывают почву» для возможного возвращения на фоне перенасыщения зарубежных рынков одеждой и товарами ежедневного потребления.

«А наш рынок — это как-никак 140 миллионов населения, — для них исключительно привлекателен, поскольку он не заполнен товарами такого свойства. Насколько я понимаю, когда иностранные бренды ушли, рынок именно в части одежды и других массовых товаров заполнен как следует не был», — пояснил экономист.

В полной мере после ухода иностранных брендов российский рынок одежды насыщен не был, местные компании не занимались в достаточном объеме продвижением своих марок, считает Беляев. На этом фоне зарубежные компании понимают, что их возвращение в РФ позволит им найти хороший канал сбыта товара массовому потребителю.

Сейчас важно не мешать западным брендам и не чинить им препятствия при возвращении на рынок России, убежден специалист. Не стоит иметь дело лишь с теми из них, кто уходил «в непотребном виде», не заплатив работникам и не завершив финансовые дела, считает он. Однако многие компании уходили вынужденно, предупреждая, что это временная мера, при этом расплатились с сотрудниками, в том числе предоставили им выходное пособие.

«И вот если они закрыли все свои дела, как этого требует и финансовая дисциплина, и бизнес-этика, то, естественно, препятствий для таких компаний, на мой взгляд, быть не должно», — заключил эксперт.

Напомним, 4 сентября стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Следом за ним бренд Zara также зарегистрировал свой товарный знак в РФ. Отмечается, что в заявке от испанской компании Inditex (владеет Zara и рядом других брендов) — новый логотип на синем фоне.

Ранее юрист раскрыл условия возвращения западных брендов в Россию.

