ЕК на этой неделе может выдвинуть предложение по новому пакету санкций против РФ

ЕК может выдвинуть предложение по 19-му пакету санкций против РФ в конце недели

Европейская комиссия в ближайшее время представит официальное предложение по 19-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов, передает ТАСС.

Высший орган исполнительной власти Европейского союза начал консультации по новым рестрикциям с послами объединения.

По словам источников Politico, официальное предложение может быть выдвинуто к концу недели.

В Брюсселе считают, что Москва пытается затянуть переговорный процесс с Украиной, поэтому ЕС считает необходимым дальнейшее усиление давления на Россию.

1 сентября президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что 19-й пакет антироссийских санкций должен затронуть стратегические отрасли — атомную промышленность, нефтегазовый сектор, банковскую сферу и теневой флот.

Ранее Каллас выразила надежду, что США поддержат новые санкции против России.