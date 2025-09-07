На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Дальнем Востоке модернизируют 29 аэродромов

Савельев: на модернизацию аэродромов на Дальнем Востоке направят ₽158 млрд
Антон Денисов/РИА «Новости»

На Дальнем Востоке планируется модернизировать 29 аэродромов. Об этом рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер РФ Виталий Савельев.

«Предусмотрена модернизация 29 аэродромов, на это запланировано порядка 158 млрд рублей», — сообщил он.

Савельев уточнил, что всего в Дальневосточном федеральном округе 80 аэродромов и 463 посадочных площадки.

4 сентября вице-премьер назвал Дальний Восток важнейшим стратегическим регионом России, для развития которого нужно модернизировать транспортную систему. По его словам, строительство Восточного полигона железных дорог является важнейшим проектом.

Савельев подчеркнул, что правительство РФ на постоянной основе дополняет обширную программу мер государственной поддержки. Кроме того, реализуются сложные и капиталоемкие проекты.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее стало известно число эксплуатируемых в России самолетов.

