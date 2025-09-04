Восточный полигон железных дорог назвали важнейшим проектом развития Дальнего Востока

Дальний Восток является важнейшим стратегическим регионом России, для развития которого нужно модернизировать транспортную систему, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Он отметил, что строительство Восточного полигона железных дорог является важнейшим проектов для развития Дальнего Востока.

Савельев добавил, что в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» до 2030 года предусмотрена модернизация аэродромной инфраструктуры 29 аэропортов региона, а за 1 полугодие 2025 год перевалка грузов в морских портал Дальнего Востока выросла на 1,7%.

«Правительство РФ на постоянной основе дополняет обширную программу мер государственной поддержки, реализует сложные и капиталоемкие проекты, повышая качество жизни граждан и рост деловой активности», — сказал он.

Он добавил, что на Дальнем Востоке к 2030 году также построят автодорожные обходы Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, по словам Савельева, программы субсидирования авиаперевозок делают воздушное сообщение с Дальним Востоком и внутри региона доступнее.

«В первом полугодии 2025 году аэропорты ДФО обслужили почти на 7 % больше пассажиров, чем годом ранее», — добавил он.