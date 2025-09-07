FT: Трамп не смог обеспечить американцам процветающую экономику

Замедление рынка труда не соответствует обещаниям президента США Дональда Трампа обеспечить процветающую экономику в Америке. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов и американских политиков.

После громких заявлений американского лидера ожидалось, что масштабные импортные пошлины, ужесточение иммиграционной политики и другие меры обеспечат устойчивый рост занятости и стабильную инфляцию. Тем не менее, данные Федерального бюро статистики труда США свидетельствуют об обратном, отмечает издание. Так, в августе число рабочих мест в США выросло на 22 тысяч, втрое меньше прогноза экспертов.

Для перспектив Республиканской партии, от которой Трамп баллотировался на пост президента, это может стать тревожным знаком на выборах в Конгресс в 2026 году, говорится в статье.

По словам сенатора-демократа от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассан, в экономике США царит большая неопределенность: растут расходы, производство сокращается, а предприятия не знают, что делать — инвестировать или нанимать сотрудников.

«Это прямой результат безрассудных тарифов президента и созданной им неопределенности», — отметила сенатор.

Дональд Трамп в свою очередь продолжает утверждать, что экономика США находится в отличном состоянии.

По итогам первой половины 2025 года глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявлял, что рост ВВП США замедлился до 1,2%.

Ранее госдолг США обновил исторический максимум.