Глава ФРС заявил о замедлении роста ВВП США

Глава ФРС Пауэлл: рост ВВП США замедлился до 1,2% в первой половине 2025 года

По итогам первой половины 2025 года рост ВВП США замедлился до 1,2%. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) Джером Пауэлл, передает РИА Новости.

«В то же время рост ВВП заметно замедлился в первой половине этого года, составив 1,2%, что примерно вдвое меньше темпа в 2,5% в 2024 году. Снижение темпов роста в значительной степени обусловлено снижением потребительских расходов», — сказал глава ФРС.

Пауэлл добавил, что замедление ВВП может быть частично связано с замедлением роста предложения или потенциального производства. При этом глава регулятора отметил, что экономический эффект от действий администрации президента США Дональда Трампа остается неопределенным.

15 августа Международный валютный фонд обновил рейтинг государств по показателю ВВП на душу населения, отражающему уровень благосостояния граждан и степень развитости экономики. США расположились на седьмой позиции.

Ранее госдолг США обновил исторический максимум.