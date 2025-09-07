Стали известны регионы России с самыми высокими пенсиями

Самые большие пенсии в России в 2025 году выплачивают в Чукотском автономном округе — в среднем 38 173 руб. в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

На втором месте по размеру пенсий в России находится Ненецкий автономный округ (34 823 руб), а на третьем Камчатский край (34 240 руб). Далее следуют Магаданская область (34 041 руб) и Ханты-Мансийский автономный округ (33 855 руб).

Наименьшие выплаты наблюдаются в Дагестане (17 053 руб), Кабардино-Балкарии (17 594 руб) и Ингушетии (17 931 руб).

7 сентября председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал «Газете.Ru», что предложение поднять планку молодежного возраста в России с 35 лет до 40–45 не связано с повышением пенсионного возраста. Мера нужна для того, чтобы обеспечить более взрослое население теми льготами, которые доступны молодежи.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что учителя и врачи в России должны получить статус и льготы, как у госслужащих, включая право на пенсию за выслугу лет.

Ранее россияне рассказали, в каком возрасте хотели бы выйти на пенсию.