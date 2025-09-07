Женщины стали более востребованны в нефтегазовой сфере

В январе-июне 2025 года российские работодатели из нефтегазовой сферы стали приглашать женщин на работу или собеседования на 14% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru ко Дню нефтяника 7 сентября.

«Однако в отрасли еще сохраняется преимущественно мужской состав работников и соискателей. По данным hh.ru две трети работников в отрасли — мужчины. Они, как правило, занимают больше позиций как на рабочих, так и на руководящих должностях. В свою очередь доля женщин в отрасли достигла 27% — среди линейного персонала и лишь 15% — среди управленческого. Даже в такой высокооплачиваемой отрасли как «Нефть и газ» женщины продолжают демпинговать, запрашивая зарплату ниже, чем мужчины. В 2025 году средние ожидаемые зарплаты у женщин-соискательниц в нефтегазовой сфере составляют порядка 72 тыс. рублей (+2 тыс. рублей за год), мужчины запрашивают не менее 116 тыс. рублей (+11 тыс. рублей). Женщины-руководители в отрасли сейчас запрашивают порядка 110 тыс. рублей, мужчины – не менее 136 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

По данным ресурса, с января по август 2025 года российские работодатели разместили более 170 тыс. вакансий в нефтегазовой сфере (+36% за год).

Рейтинг наиболее востребованных профессий в нефтегазовой отрасли в 2025 году возглавляют электромонтажники. Для них работодателей разместили более 37 тыс. вакансий в сфере нефти и газа. На втором месте по спросу оказались сварщики (10% или почти 18 тыс. новых рабочих мест в отрасли), на третьем месте — разнорабочие (8% или 13,5 тыс. вакансий).

На первом месте среди регионов по потребности в персонале оказались нефте- и газодобывающие компании, офисы которых расположены в Москве (11 тыс. вакансий). На втором месте по доле вакансий — Башкирия (10 тыс. вакансий). Также в топ регионов по наибольшим кадровым голодом на новый персонал в сфере нефти и газа вошли Краснодарский край (4% или более 7,5 тыс. вакансий), Татарстан (4% или 7 тыс.), а также Санкт-Петербург (4% и 7 тыс. вакансий) и Ханты-Манскийский автономный округ (3,7% или 6,8 тыс. вакансий).

Медианная предлагаемая зарплата в сфере «Нефть и газ» в целом по стране составляет 100 тыс. рублей. В разрезе других отраслей на данный момент отрасль занимает восьмое место. Наибольший доход на данный момент в отрасли предлагается в вакансиях для геологов — 174 тыс. рублей, причем для них предлагаемый доход за год вырос уже на 24 тыс. На втором месте по уровню зарплат в отрасли — геодезисты (более 160 тыс.), на третьем — машинисты (154 тыс. рублей).

Ранее россиянам назвали самое удачное время для смены работы.