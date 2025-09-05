На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил до марта 2026 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Центральный банк России решил продлить еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 (мск) указанной даты, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро при условии, что они ранее не реализовали эту возможность», — отмечается в публикации.

В Центробанке отметили, что остальные средства возможно получить в российской валюте. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, которые были размещены на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдают по курсу банка на дату выдачи. Также для банков на шесть месяцев сохранили запрет взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее ЦБ разрешил инвесторам из недружественных стран покупать валюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами