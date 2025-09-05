ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Центральный банк России решил продлить еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 (мск) указанной даты, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро при условии, что они ранее не реализовали эту возможность», — отмечается в публикации.

В Центробанке отметили, что остальные средства возможно получить в российской валюте. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, которые были размещены на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдают по курсу банка на дату выдачи. Также для банков на шесть месяцев сохранили запрет взимать с россиян комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее ЦБ разрешил инвесторам из недружественных стран покупать валюту.