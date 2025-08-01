ЦБ разрешил инвесторам из недружественных стран покупать валюту

Банк России принял решение отменить ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для резидентов недружественных стран, которые инвестируют по новым правилам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег», — говорится в заявлении.

В регуляторе объяснили, что иностранцы, которым в настоящее время открыты счета «С», также смогут инвестировать с помощью счетов «Ин», используя новые деньги.

Помимо этого брокеры и управляющие обязуются вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, тогда как банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам «Ин».

1 июля президент России Владимир Путин ввел своим указом спецсчета «Ин», которые будут использовать иностранные инвесторы. Отмечалось, что этот документ обеспечивает гарантии на российском рынке, в том числе при размещении ими средств на вкладах в банках.

Ограничения на покупку валюты инвесторами из недружественных стран в России были введены в 2022 году в качестве ответных мер на западные санкции. Что касается счетов типа «С», они были также введены в рамках ответа западным рестрикциям. На эти счета поступают выплаты по российским ценным бумагам, которые принадлежат иностранным инвесторам.

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