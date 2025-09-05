На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предрек резкое снижение ключевой ставки ЦБ

Экономист Перелешин допустил резкое снижение ключевой ставки Банка России
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Высока вероятность, что на ближайшем заседании Совета директоров Банка России будет принято решение о снижении ключевой ставки. Об этом свидетельствует поведение участников фондового рынка, сообщил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

«Высокий спрос на облигации, доходность которых существенно ниже текущего уровня ключевой ставки, показывает, что участники рынка ожидают резкого смягчения денежно-кредитной политики. Приемлемым вариантом для них видится даже фиксация доходности в 13-14% годовых при инвестиционном горизонте в два — два с половиной года», — отметил эксперт.

По его мнению, держать деньги в виде кэша сейчас нецелесообразно. Все больше инвесторов смотрят в сторону покупки активов в реальном секторе, заключил Перелешин.

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, ЦБ на заседании 12 сентября с вероятностью в 50% снизит ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до 16,5%.

Вероятность снижения ключевой ставки до 16% экономист оценил в 32%, а до 17% — в 15%. По его словам, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 18% с вероятностью 3%, а ее повышение исключено.

Ранее Путин заявил об опасности резкого снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами