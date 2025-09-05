Греф ожидает понижение ключевой ставки

Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал об ожиданиях по поводу возможного снижения ключевой ставки Банка России. Об этом сообщает ТАСС.

«На снижение – да», – ответил Греф на вопрос об ожиданиях от предстоящего заседания Центробанка по ключевой ставке.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ пройдет 12 сентября. На нем будет решаться дальнейшая динамика учетной ставки. На данный момент она составляет 18%.

Ключевая ставка ЦБ РФ оказывает прямое влияние на стоимость кредитов и вкладов во всех отечественных банках, также она влияет на уровень инфляции и курс рубля. Так, 4 сентября глава Сбербанка на ВЭФ сообщил, что ожидает к концу этого года ослабление рубля. По мнению Грефа, это снизит риски экспортеров и бюджета.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема форума – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В деловой программе запланировано более 100 тематических сессий, объединенных в семь блоков. Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70-ти стран и территорий. Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс.

Ранее Греф заявил, что у Сбера вторая транзакционная система в мире, которая уступает только JPMorgan.