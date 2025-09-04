Глава Сбербанка спрогнозировал ослабление рубля к концу 2025 года

К концу 2025 года курс российской национальной валюты может ослабнуть. Свой прогноз председатель правления Сбербанка Герман Греф озвучил на встрече с журналистами на Восточном экономическом форуме.

«По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», — поделился Греф прогнозом Сбера.

Он также отметил, что на ослабление российской валюты, в частности, будет оказывать влияние ключевая ставка, а точнее — ее снижение. Это позволит поддержать бюджет и экспортеров в условиях переменчивой мировой экономической конъюнктуры.

Ранее Герман Греф прогнозировал, что экономика России оживет, когда ключевая ставка достигнет 12% или опустится еще ниже.