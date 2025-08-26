В РФ опровергли фейк о торговле краденым зерном в портах Мариуполя и Бердянска

Информация в соцсетях о том, что Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска, чтобы якобы торговать краденным с Донбасса зерном и местными полезными ископаемыми, не соответствует действительности. Об этом пишет «Лента.ру».

В издании напомнили, что в конце прошлой недели морские порты в Мариуполе и Бердянске внесли в перечень открытых для захода иностранных судов. В марте 2023 года они были включены в реестр морских портов России.

Отмечается, что именно российская сторона привела в порядок мариупольский порт. Специалисты из РФ разминировали территорию гавани, отремонтировали системы теплоснабжения, электроснабжения и водообеспечения, а также трансформаторные подстанции, технические и административные здания. Восстановительные работы также прошли в порту в Бердянске. В общей сложности на ремонт обеих гаваней Москва выделила около 5,8 млрд рублей.

Также в публикации обратили внимание на то, что в 2022 году Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам проведенных там референдумов. Поэтому обвинения России в торговле «ворованными» ресурсами беспочвенны, поскольку они были выращены и добыты на российской территории, отметили авторы портала.

Кроме того, известно, что Россия последние девять лет является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и замороженной рыбы. Поэтому обвинять страну в воровстве, когда она и так находится впереди многих в вопросе экспорта продовольствия, «абсурдно», заключили в «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что на Украине выращивали зерно на загрязненных землях Чернобыля и продавали хлебокомбинатам.