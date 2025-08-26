На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Данные о торговле краденым зерном в портах Мариуполя и Бердянска назвали фейком

В РФ опровергли фейк о торговле краденым зерном в портах Мариуполя и Бердянска
true
true
true
close
Alexey Malgavko/Reuters

Информация в соцсетях о том, что Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска, чтобы якобы торговать краденным с Донбасса зерном и местными полезными ископаемыми, не соответствует действительности. Об этом пишет «Лента.ру».

В издании напомнили, что в конце прошлой недели морские порты в Мариуполе и Бердянске внесли в перечень открытых для захода иностранных судов. В марте 2023 года они были включены в реестр морских портов России.

Отмечается, что именно российская сторона привела в порядок мариупольский порт. Специалисты из РФ разминировали территорию гавани, отремонтировали системы теплоснабжения, электроснабжения и водообеспечения, а также трансформаторные подстанции, технические и административные здания. Восстановительные работы также прошли в порту в Бердянске. В общей сложности на ремонт обеих гаваней Москва выделила около 5,8 млрд рублей.

Также в публикации обратили внимание на то, что в 2022 году Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам проведенных там референдумов. Поэтому обвинения России в торговле «ворованными» ресурсами беспочвенны, поскольку они были выращены и добыты на российской территории, отметили авторы портала.

Кроме того, известно, что Россия последние девять лет является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, ячменя, подсолнечного масла и замороженной рыбы. Поэтому обвинять страну в воровстве, когда она и так находится впереди многих в вопросе экспорта продовольствия, «абсурдно», заключили в «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что на Украине выращивали зерно на загрязненных землях Чернобыля и продавали хлебокомбинатам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами