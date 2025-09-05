На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько денег откладывают россияне ежемесячно

«Ренессанс страхование»: 39% россиян откладывают 10–20 тыс. рублей ежемесячно
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Более половины россиян откладывают деньги каждый месяц, каждая третья семья выделяет на это 10–20 тыс. рублей. Это следует из исследования группы «Ренессанс страхование», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

56% респондентов ответили, что ведут совместный бюджет с супругами.

«Среди тех семей, которым удается сформировать накопления, каждая третья (39%) отмечает, что откладывает сумму в размере 10–20 тыс. рублей ежемесячно. Еще 31% пока не могут потратить на подушку безопасности более 10 тыс. в месяц. Почти каждый пятый (19%) старается отложить от 20 до 30 тыс.», — отметили аналитики.

Согласно исследованию, наиболее удачно накопления формируют в Москве и Санкт-Петербурге (83%). В топ-3 также попал Екатеринбург (81%). К основным проблемам, которые препятствуют формированию подушки безопасности, опрошенные отнесли отсутствие дохода и дисциплины.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что сейчас примерно треть имеющихся накоплений целесообразно разместить на вклад со сроком три года или выше. В этом случае при среднем размере вклада получится заработать 110 тыс. рублей в виде процентов.

Ранее в Минфине назвали россиянам лучший инструмент для вложения денег.

