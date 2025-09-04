Россиян предупредили о новом снижении ставок по вкладам

Инвестстратег Бахтин: ставки по вкладам в России упадут до 14-15% в сентябре

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках опустится до 14-15% в сентябре, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«По нашим ожиданиям, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков после сентябрьского заседания ЦБ опустится в диапазон 14−15%. Привлекательность коротких вкладов до полугода будет снижаться медленнее», — отметил Бахтин.

Он пояснил, что ставки по депозитам будут понижаться после решения ЦБ по ключевой ставке 12 сентября. По прогнозу эксперта, Банк России снизит ключевую ставку с 18% до 16% или 17%. Инвестстратег пояснил, что сложившаяся ситуация в российской экономике может потребовать от ЦБ решительных действий, в то же время рост зарплат остается высоким, в геополитике по-прежнему много неопределенности, инфляционные ожидания населения увеличиваются, а курс рубля начинает ослабляться.

По данным Центробанка на конец августа, средняя максимальная процентная ставка в топ 10 банков составляет 15,34 % годовых по вкладам на срок до 90 дней, 15,36% — от 91 до 180 дней. По депозитам от 181 дня до года ставка равна 14,42 %, более года — 12,99 %. В первую декаду января 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц достигала 21,72% годовых.

