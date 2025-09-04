На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новом снижении ставок по вкладам

Инвестстратег Бахтин: ставки по вкладам в России упадут до 14-15% в сентябре
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках опустится до 14-15% в сентябре, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«По нашим ожиданиям, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков после сентябрьского заседания ЦБ опустится в диапазон 14−15%. Привлекательность коротких вкладов до полугода будет снижаться медленнее», — отметил Бахтин.

Он пояснил, что ставки по депозитам будут понижаться после решения ЦБ по ключевой ставке 12 сентября. По прогнозу эксперта, Банк России снизит ключевую ставку с 18% до 16% или 17%. Инвестстратег пояснил, что сложившаяся ситуация в российской экономике может потребовать от ЦБ решительных действий, в то же время рост зарплат остается высоким, в геополитике по-прежнему много неопределенности, инфляционные ожидания населения увеличиваются, а курс рубля начинает ослабляться.

По данным Центробанка на конец августа, средняя максимальная процентная ставка в топ 10 банков составляет 15,34 % годовых по вкладам на срок до 90 дней, 15,36% — от 91 до 180 дней. По депозитам от 181 дня до года ставка равна 14,42 %, более года — 12,99 %. В первую декаду января 2025 года средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц достигала 21,72% годовых.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Опоре России» спрогнозировали новый уровень ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами