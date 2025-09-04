На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэкономразвития высказались о возможности снижения ключевой ставки ЦБ

Министр Решетников: у ЦБ есть большое пространство для снижения ключевой ставки
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В России наблюдается сильное охлаждение экономики, у Центробанка есть большое пространство для снижения ключевой ставки. Об этом в интервью «Россия-24» заявил министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Охлаждение экономики такое сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки. Как и на сколько - это уже их прерогатива», — заявил он.

По словам министра, недельная картина показывает дефляцию в РФ в августе. Он отметил, что на следующей неделе Росстат назовет итоговую августовскую инфляцию по широкой корзине товаров.

Решетников подчеркнул, что последствия охлаждения экономики выявляются в накопленных убытках предприятий. Он добаивл, что период возврата к инвестиционной стадии сдвинется.

2 сентября Банк России опубликовал прогноз основных параметров денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В нем говорится, что ключевая ставка до конца 2025 года сохранится на уровне 18,8–19,6%, после чего начнет снижаться до 7,5–8,5% к 2027–2028 годам.

Согласно документу, инфляция в текущем году составит 6–7%.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее на ВЭФ назвали способы улучшить деловой климат России.

ВЭФ-2025
