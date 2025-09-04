На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэкономразвития оценили темпы охлаждения российской экономики

Решетников заявил, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось — об этом свидетельствует последние данные статистики. Такие подробности журналистам рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет РИА Новости.

«Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума.

Решетников также высказался о необходимости создания комфортных условий для бизнесе в любом субъекте РФ. Это необходимо для улучшения делового климата России.

Восточный экономический форум (ВЭФ) — 2025 проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

В программе запланировано более 100 мероприятий в семи тематических блоках: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей», «Артерии роста: как логистика меняет экономику» и «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка».

Ранее на ВЭФ обсудили значение Дальневосточной военной операции.

