Нефть марки Brent подешевела впервые с конца августа

Стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с 27 августа опустилась ниже $67 за баррель впервые с 27 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, которые приводит ТАСС.

По данным на 09:31 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года снижалась на 0,67%, до $66,94 за баррель.

К 09:36 мск Brent продолжила дешеветь и торгуется на уровне $66,89 за баррель (-0,74%), при этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2025 года снизился на 0,46% --до $63,25 за баррель.

13 августа Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что к концу 2025 года на мировом рынке произойдет значительное снижение спроса на нефть. Организация уменьшила прогнозируемый рост мирового спроса на нефть в текущем году до 680 тыс. баррелей в сутки. Это на треть меньше по сравнению с прогнозом от января 2025 года и минимум с 2009 года.

По мнению специалистов, спрос на топливо замедлится в КНР, Индии и Бразилии — странах, столкнувшихся с угрозой высоких пошлин со стороны США. В результате предложение существенно превысит спрос, что создаст значительный избыток нефти на рынке. Ожидается, что дисбаланс сохранится до 2026 года.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent впервые с конца августа превысила $69 за баррель.