Цена нефти марки Brent впервые с конца августа превысила $69 за баррель

Стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с 25 августа превысила $69. ТАСС приводит данные торгов на бирже ICE.

Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,5-2,5% и на 11.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,45% — до $69,14 за баррель и превысила показатель в $69 впервые с конца августа. Октябрьские фьючерсы марки WTI подорожали на 2,56% — до $65,65.

13 августа Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что к концу 2025 года на мировом рынке произойдет значительное снижение спроса на нефть. Организация уменьшила прогнозируемый рост мирового спроса на нефть в текущем году до 680 тыс. баррелей в сутки. Это на треть меньше по сравнению с прогнозом от января 2025 года и минимум с 2009 года.

По мнению специалистов, спрос на топливо замедлится в КНР, Индии и Бразилии — странах, столкнувшихся с угрозой высоких пошлин со стороны США. В результате предложение существенно превысит спрос, что создаст значительный избыток нефти на рынке. Ожидается, что дисбаланс сохранится до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Индия хочет увеличить закупки российской нефти, несмотря на давление США.