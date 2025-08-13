МЭА сообщило об ожидаемом дисбалансе спроса и предложения на рынке нефти

МЭА: в конце года в мире ожидается снижение спроса на нефть

В конце года на мировом рынке произойдет значительное снижение спроса на нефть. Об этом, ссылаясь на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает газета Financial Times.

МЭА уменьшила прогнозируемый рост мирового спроса на нефть в 2025 году году до 680 тысяч баррелей в сутки. Это на треть меньше, чем прогноз в январе, и минимум с 2009 года. Спрос на топливо замедлится в Китае, Индии и Бразилии — странах, столкнувшихся с угрозой высоких пошлин со стороны Соединенных Штатов.

По данным МЭА, предложение существенно опередит спрос, что создаст значительный избыток нефти на рынке. Ожидается, что дисбаланс сохранится до 2026 года.

В тоже время, Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз спроса на нефть в 2025 году.

8 августа сообщалось, что китайские нефтеперерабатывающие заводы стали получать больше предложений, касающихся российской нефти, на фоне колебания цен на международных рынках.

Ранее в США захотели заменить РФ в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии.