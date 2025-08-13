На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МЭА сообщило об ожидаемом дисбалансе спроса и предложения на рынке нефти

МЭА: в конце года в мире ожидается снижение спроса на нефть
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В конце года на мировом рынке произойдет значительное снижение спроса на нефть. Об этом, ссылаясь на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает газета Financial Times.

МЭА уменьшила прогнозируемый рост мирового спроса на нефть в 2025 году году до 680 тысяч баррелей в сутки. Это на треть меньше, чем прогноз в январе, и минимум с 2009 года. Спрос на топливо замедлится в Китае, Индии и Бразилии — странах, столкнувшихся с угрозой высоких пошлин со стороны Соединенных Штатов.

По данным МЭА, предложение существенно опередит спрос, что создаст значительный избыток нефти на рынке. Ожидается, что дисбаланс сохранится до 2026 года.

В тоже время, Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз спроса на нефть в 2025 году.

8 августа сообщалось, что китайские нефтеперерабатывающие заводы стали получать больше предложений, касающихся российской нефти, на фоне колебания цен на международных рынках.

Ранее в США захотели заменить РФ в качестве главного поставщика нефти и газа в Азии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами