Греф назвал уровень ключевой ставки, которая оживит экономику

Греф: ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%

Ключевая ставка Центробанка для оживления российской экономики должна опуститься до 12% и ниже. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

По оценкам банка, на конец 2025 года ключевая ставка будет примерно 14%.

«Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», — сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Заседание совета директоров Центробанка, на котором может быть принято решение о снижении ключевой ставки с 18%, состоится 12 сентября.

2 сентября Банк России опубликовал прогноз основных параметров денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В нем говорится, что ключевая ставка до конца 2025 года сохранится на уровне 18,8–19,6%, после чего начнет снижаться до 7,5–8,5% к 2027–2028 годам.

Согласно документу, инфляция в текущем году составит 6–7%.

Ранее в ЦБ заявили о допрасходах бюджета в случае избыточного снижения ключевой ставки.