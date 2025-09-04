Греф заявил о необходимости выхода из периода охлаждения экономики без стагнации

Греф надеется, что Центробанк не допустит перехода экономики в рецессию

Банк России должен не допустить перехода экономики в рецессию. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

Важно выйти из периода охлаждения экономики без стагнации, так как потом «заводить» экономику будет значительно сложнее, отметил Греф.

Он рассказал, что Сбербанк много месяцев делится своими опасениями, которые говорят о том, что в данный момент нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных и вовремя корректировать политику.

«Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию», — сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

1 сентября РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, сообщило, что дефицит российского бюджета в 2025 году может превысить 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики.

По словам источника агентства, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали власти.

