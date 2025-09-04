В Минфине назвали отказ от налички «нецелесообразным»

Директор департамента Минфина Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) исключил отказ от наличных средств, передает ТАСС.

На сессии «Возможные решения для трансграничных платежей и международных расчетов в новой реальности» глава департамента сообщил, что планов по уходу от бумажных купюр и монет нет.

«Планов таких нет и не может быть, что нецелесообразно», — сказал Яковлев.

В прошлом году член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение, что ближайшем будущем россияне не откажутся от бумажных купюр: в человеческой психологии заложено желание иметь осязаемые ресурсы, которые можно потрогать руками. Однако эксперт признал, что экономике отказ от бумажных денег пойдет на пользу, так как речь идет о полиграфическом производстве, на которое уходит много бумаги и специфической краски.

