В Минфине назвали отказ от налички «нецелесообразным»

В Минфине сообщили об отсутствии планов уйти от наличных денег
Depositphotos

Директор департамента Минфина Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) исключил отказ от наличных средств, передает ТАСС.

На сессии «Возможные решения для трансграничных платежей и международных расчетов в новой реальности» глава департамента сообщил, что планов по уходу от бумажных купюр и монет нет.

«Планов таких нет и не может быть, что нецелесообразно», — сказал Яковлев.

В прошлом году член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение, что ближайшем будущем россияне не откажутся от бумажных купюр: в человеческой психологии заложено желание иметь осязаемые ресурсы, которые можно потрогать руками. Однако эксперт признал, что экономике отказ от бумажных денег пойдет на пользу, так как речь идет о полиграфическом производстве, на которое уходит много бумаги и специфической краски.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы полностью отказаться от налички.

ВЭФ-2025
