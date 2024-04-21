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Стало известно, сколько россиян готовы полностью отказаться от налички

Только 13% россиян готовы полностью перейти на безналичный расчет

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Depositphotos

Обходиться без монет и банкнот мог бы только каждый восьмой экономически активный россиянин. Это показал опрос SuperJob , с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только 13% россиян готовы перейти на безналичный расчет. Большинство (77%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности: «Это мои заработанные деньги, а не банка»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».

Готовых совсем отказаться от наличности среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (14 и 11% соответственно). Россияне в возрасте 35-44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Доля россиян, готовых отказаться от наличных денег, 10 лет назад была чуть больше (21%), впрочем, и тогда большинство было не согласно перевести все расчеты в безналичную форму.

Ранее аналитик перечислил переводы, приводящие к блокировке банковской карты.

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