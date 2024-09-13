Экономисты объяснили, почему россияне не отказываются от бумажных денег

В ближайшем будущем россияне не откажутся от бумажных купюр, так как в человеческой психологии заложено желание иметь осязаемые ресурсы, которые можно потрогать руками, считает член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Однако для банковской сферы отказ от наличности был выгоден, так как обслуживание и учет купюр обходится недешево, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, вопрос отказа от бумажных денег будет решаться в порядке эволюции и от прогнозов специалистов банковской сферы не зависит.

«Сфера налично-денежного обращения больше относится к потребительскому сегменту, а потребительский сегмент непосредственно связан не только с экономикой, но и с психологией», — подчеркнул Беляев.

Для людей важно, особенно в тревожные времена, наличие осязаемой материальной «субстанции», поэтому бумажные деньги всегда будут пользоваться спросом, убежден эксперт. При этом он признал, что для экономики отказ от бумажных денег пойдет на пользу, так как речь идет о полиграфическом производстве, на который уходит много бумаги и специфической краски.

Напомним, представители «Гознака» сообщили, что дискуссия о необходимости наличных платежей может назреть к 2030 году. Однако экс-зампред Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в России, как и в большей части мира, никогда не откажутся от наличных денег в обращении.

Ранее экономисты заявили, что бумажные деньги выйдут из оборота примерно через 20 лет.