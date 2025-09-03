В Петербурге предрекли закрытие точек крупной сети алкомаркетов

После начала действия закона о борьбе с «наливайками» в Санкт-Петербурге закроются больше 80 торговых точек известной сети «РосАл». Об этом в ходе брифинга в городском Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) заявил председатель комитета Александр Ситов, передает «Деловой квартал».

Закон о запрете «наливаек» введут 1 сентября. По словам Ситова, за первые два дня сентября в комитет поступило более 110 заявок от заведений на включение в реестр для легальной продажи алкоголя в ночное время. При этом от сети «РосАл» подобного обращения не поступало.

По предварительным оценкам, порядка 300 — 350 торговых точек могут не соответствовать требованиям новой инициативы.

«Предпосылок для отмены закона мы не видим. Позитивные новости есть: ряд «наливаек» закрывается. Именно на них чаще всего жалуются жители. Заведения могут адаптироваться — открыть кухню, убрать магазин», — добавил глава комитета.

Ситов подчеркнул, что главной задачей нового закона является полное исчезновение заведений формата «бар плюс магазин».

Также в Московской области с 1 сентября 2025 года будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых многоэтажных домов.

Этот закон был принят местной думой во время весенней сессии после многочисленных жалоб граждан. Люди пожаловались депутатам на то, что из-за этих торговых точек они часто сталкиваются с шумом и ссорами.

