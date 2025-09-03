На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ выступил против ограничений на вывоз золота из России

Гузнов: ЦБ не поддержал ограничения на вывоз золота из РФ физлицами
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центробанк не поддержал ограничения на вывоз золота из России физическими лицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Гузнова.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Гузнов уточнил, что золото также используется для расчетов с иностранными контрагентами.

«Нам нужно поддерживать расчеты, которые позволяют в том числе критический импорт завозить в страну», — подчеркнул зампредседателя ЦБ РФ.

В апреле Госдума единогласно приняла в заключительном чтении закон, обязывающий российские банки усилить контроль за куплей-продажей драгоценных металлов.

Согласно законопроекту, кредитные организации введут обязательный контроль сделок клиентов физических и юридических лиц по покупке и продаже монет и слитков. Отчеты будут предоставляться Росфинмониторингу, говорится в публикации.

В августе владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря сообщал, что геополитическая ситуация и вводимые со стороны США торговые пошлины могут спровоцировать рост цен на драгметаллы, в частности – на золото. На этом фоне к концу года унция золота может впервые в истории перешагнуть отметку в $4 тысячи.

Ранее юрист объяснил, как в России будут контролировать покупателей золота.

