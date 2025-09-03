На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продажи автомобилей Lada с начала года резко упали

«Автостат»: продажи автомобилей марки Lada снизились в РФ на 24,9%
АВТОВАЗ

С января 2025 года продажи автомобилей Lada в России снизились на 24,9%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что по итогам восьми месяцев 2025 года было продано 211,3 тысяч автомобилей. При этом российские автомобили лидируют на отечественном авторынке. Их доля в продажах за восемь месяцев незначительно снизилась и составляет 27,3%. Однако в августе объемы продаж Lada сократились на 28,4% и составили 27,6 тысяч автомобилей.

Второе место на российском авторынке занимает китайский Haval с 16 тысяч проданных автомобилей. На третьем месте — Chery и 11,1 тысяч проданных машин.

До этого агентство «Автостат» сообщало, что самым продаваемым автомобилем в России по итогам августа 2025 года стала Lada Granta.

На втором месте находится Haval Jolion, который в конце лета разошелся тиражом в 6,6 тыс машин (-25,8% к августу 2024 года). Третье место занимает Lada Vesta, результат которой составил 6,3 тыс. проданных автомобиля (-43,9%).

Ранее были названы 10 самых дешевых автомобилей в России.

