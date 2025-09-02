На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал активы крупнейшего в России музыкального издательства

Суд в Москве арестовал имущество старейшего музыкального издательства «Музыка»
true
true
true
close
Shutterstock

Перовский районный суд Москвы арестовал все движимое и недвижимое имущество крупнейшего музыкального издательства России «Музыка». Об этом сообщается на сайте суда.

В конце августа Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства акции издательства.

Согласно постановлению суда, арест наложен на имущество, а также на акции в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, принадлежащих руководителю акционерного общества «Издательство «Музыка» гражданину США Марку Зильберквиту, его жене Елене Зильберквит и дочери их делового партнера Анастасии Юргенсон.

Зильберквиту также запретили открывать новые банковские счета и давать кому-либо предписания об отчуждении имущества издательства «Музыка». Также суд запретил ему покидать Россию.

Ранее сообщалось, что Росимуществу передали управление активом финской Fortum.

