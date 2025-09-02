Глава «Газпрома» объяснил низкую цену поставок газа в Китай

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стоимость поставок российского газа в Китай в любом случае окажется ниже, чем при экспорте в Европу, что связано с географическим фактором и меньшими логистическими расходами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, в КНР газ идет с месторождений Восточной Сибири, а в Европу — из Западной Сибири. Таким образом, маршрут для китайских потребителей оказывается короче, а транспортные затраты на поставку газа — существенно ниже.

«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

