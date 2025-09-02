Сообщение между РФ и КНР на Дальнем Востоке планируют запустить в 2028 году

Чекунков: сообщение между РФ и КНР на Большом Уссурийском запустят в 2028 году

Грузопассажирское сообщение между Россией и Китаем на острое Большой Уссурийский планируется запустить в 2028 году. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает ТАСС.

Остров рассматривается для создания пилотной российско-китайской зоны международного сотрудничества, рассказал он.

«Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что грузопассажирское сообщение между двумя странами планируется запустить в 2028 году. Сейчас ведется работа по созданию приграничной инфраструктуры и пункта пропуска», — говорится в сообщении.

Большой Уссурийский — осадочный речной остров площадью до 350 квадратных км. Он находится рядом с Хабаровском на реке Амур и ниже устья Уссури. Разделен между Россией и Китаем. Москва и Пекин 16 мая 2024 года договорились о совместном развитии острова.

2 сентября Кремль сообщил, что делегации России и Китая подписали 22 документа о сотрудничестве в рамках визита российского лидера Владимира Путина в КНР.

