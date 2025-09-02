На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве

Кремль: РФ и КНР подписали 22 документа о сотрудничестве в рамках визита Путина
Thomas Peter/Pool/Reuters

Делегации России и Китая подписали 22 документа о сотрудничестве в рамках визита российского лидера Владимира Путина в КНР. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соглашения охватывают сферы атомной энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

Среди подписанных бумаг: меморандум о цифровой трансформации здравоохранения, план развития российско-китайских сельскохозяйственных зон на Дальнем Востоке, протокол о карантинных требованиях к северным оленям для экспорта в Китай, меморандум о сотрудничестве в использовании атомной энергии, договор о включении российского прибора в китайский космический аппарат «Чанъэ-7», соглашение о создании Российско-китайского Института фундаментальных исследований, договор между МГУ и Пекинским университетом, меморандум о совместном финансировании научных проектов, соглашение о сотрудничестве в исследованиях и инновациях, меморандумы о сотрудничестве между СМИ России и Китая, стратегия развития сотрудничества между ИТАР-ТАСС и Синьхуа, соглашение о стратегическом партнёрстве между «Газпромом» и CNPC, меморандум о сотрудничестве между «Сбербанком» и Университетом Цинхуа, а также договор о совместной работе в области пластической хирургии.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Россия и Китай заключили соглашение о взаимной отмене виз.

