Генеральный директор Nestle ушел в отставку из-за отношений с подчиненным

Компания Nestle уволила своего гендиректора Фрекса из-за отношений с подчиненным
Генеральный директор крупнейшего в мире производителя продуктов питания компании Nestle Лоран Фрекс покинул свой пост из-за романтических отношений с подчиненным. Об этом сообщается на сайте компании.

Совет директоров Nestle объяснил отставку топ-менеджера «романтической связью с его непосредственным подчиненным», что противоречит кодексу делового поведения компании. В настоящее время компания проводит расследование поведения Фрекса. По словам председателя Совета директоров Пола Булке, уход Фрекса был необходимым решением, так как ценности и принципы управления Nestle являются прочным фундаментом компании. При этом Булке выразил бывшему гендиректору благодарность за годы его работы в Nestle.

16 мая сообщалось, что выдавший ордер на арест президента РФ Путина прокурор Международного уголовного суда оставил пост из-за секс-скандала.

Ранее исландский министр образования ушла с поста из-за секс-скандала.

