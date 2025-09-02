Генеральный директор Nestle ушел в отставку из-за отношений с подчиненным

Генеральный директор крупнейшего в мире производителя продуктов питания компании Nestle Лоран Фрекс покинул свой пост из-за романтических отношений с подчиненным. Об этом сообщается на сайте компании.

Совет директоров Nestle объяснил отставку топ-менеджера «романтической связью с его непосредственным подчиненным», что противоречит кодексу делового поведения компании. В настоящее время компания проводит расследование поведения Фрекса. По словам председателя Совета директоров Пола Булке, уход Фрекса был необходимым решением, так как ценности и принципы управления Nestle являются прочным фундаментом компании. При этом Булке выразил бывшему гендиректору благодарность за годы его работы в Nestle.

