Исландского детского министра лишили поста из-за секс-скандала

Исландский министр по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир подала в отставку после того, как огласке была предана ее связь 30-летней давности с несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RUV.

Женщина в возрасте 22 лет вступила в связь с 15-летним подростком и затем родила от него ребенка. Сейчас ей 58 лет. Согласно имеющимся сведениям, Тоурсдоуттир познакомилась с юношей в религиозном сообществе, куда он обратился за помощью. После рождения ребенка, женщина не давала его отцу встречаться с ним чаще раза в месяц. При этом он выплачивал положенные алименты.

После отставки политик продолжит занимать пост депутат исландского парламента в качестве члена Народной партии.

До этого в США учительницу религиозной школы арестовали за совращение ребенка.

Инцидент произошел в штате Луизиана. О ситуации стало известно после того, как неизвестный рассказал о предполагаемом развращении ребенка. О возрасте пострадавшего и других деталях не сообщается.

Ранее учительницу арестовали за связь с 15-летним учеником и непристойные видео.