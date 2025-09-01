На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Опоре России» назвали главный фактор для повышения зарплат

Вице-президент «ОР» Пищальников: дефицит кадров повысит россиянам зарплаты
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В Госдуме обсуждается возможность введения обязательного ежеквартального повышения зарплат. Однако, если такую меру введут, то это приведет к значительным издержкам компаний частного сектора, считает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. В эфире Общественной Службы Новостей главным фактором роста зарплат он назвал ситуацию на рынке труда.

С введением такой меры первыми повышать зарплату начнут государственные компании, так как они в большей степени ориентируются не на прибыль, а на результативность, считает эксперт.

«Что касается частного сектора и тех, кто работает в реальном рынке – мы всегда ограничены прибылью, поэтому будут расти издержки, — добавил он. — Когда тебя государство заставляет повышать зарплату, а не рынок, это другой вопрос».

Чтобы компании могли повышать работникам зарплату, они должны соответственно больше зарабатывать, иначе этот процесс будет идти им в ущерб, пояснил Пищальников. По его словам, на фоне дефицита кадров, который сегодня наблюдается на российском рынке труда, зарплаты и без того будут расти естественным путем, поэтому использовать внешние инструменты нет необходимости.

Напомним, с инициативой введения обязательного ежеквартального повышения зарплат выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Его предложение предполагает, что в ТК РФ должны быть внесены изменения, согласно которым все работодатели, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора, обязаны будут каждый квартал повышать зарплаты для обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией.

Ранее экономист объяснил , к чему приведет ежеквартальное повышение зарплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами