Дания хочет заставить импортеров газа доказывать, что он не российский

Датские власти планируют с 2027 года обязать компании, закупающие газ, доказывать, что топливо поступает не из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который Дания предложила рассмотреть другим странам Евросоюза.

«Дания, которая председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России», — говорится в материале.

По данным издания, Копенгаген рассчитывает достичь консенсуса с другими странами ЕС по запрету поставок газа из РФ к октябрю.

6 мая агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году.

При этом ожидается, что через два года в Евросоюзе полностью откажутся от поставок обычного и сжиженного природного газа из РФ по ныне существующим контрактам.

Ранее в Германии назвали ошибкой санкции ЕС против нефти и газа РФ.