Обвинения в адрес Индии, что страна превратилась в «прачечную» для российской нефти, далеки от истины. Об этом заявил индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури в статье для газеты The Hindu.

«Некоторые критики утверждают, что Индия превратилась в «прачечную» для российской нефти. Это далеко от истины», — пишет он.

Министр отметил, что Индия десятилетиями занимает четвертое место по экспорту нефтепродуктов, то есть задолго до начала российско-украинского конфликта. Более того, европейские страны сами перешли на индийское топливо после запрета экспорта российской нефти.

По его словам, когда в отношении нефти РФ был введен ценовой потолок со стороны стран G7 и Евросоюза, Индия соблюдала его в полном объеме и не нарушала никаких других правил.

Таким образом Нью-Дели, утверждает Пури, удалось стабилизировать рынки и предотвратить резкий рост мировых цен.

Ранее США ввели 50-процентные пошлины в отношении Индии из-за закупок российской нефти.

Несмотря на это, как сообщило агентство Reuters, Индия намерена в сентябре увеличить импорт нефти из РФ на 10-20%.

Ранее сообщалось, что США озадачены отказом Индии прекратить закупки российской нефти.