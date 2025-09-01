Глава РФПИ рассказал о пользе для россиян от интеграции стран — членов ШОС

Карты банков, работающих на территории РФ, будут активнее приниматься за границей. Об этом журналистам рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он отметил, что интеграция стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) имеет «очень позитивный эффект на россиян».

«Потому что <...> и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что со временем Банк России расскажет о проектах, реализуемых в данной сфере.

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине проходит саммит ШОС. В том числе в нем принимает участие президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании Совета глав государств — членов организации, российский лидер обратил внимание, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле между странами — участницами ШОС. Он добавил, что темпы развития сотрудничества в рамках организации впечатляют.

