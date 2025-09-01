На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоимость фьючерса на золото достигла исторического максимума

Стоимость фьючерса на золото превысила $3550 за тройскую унцию
true
true
true
close
imago stock&people/Global Look Press

Стоимость фьючерса на золото достигла исторического максимума. Об этом сообщает ТАСС.

На бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года стал стоить более $3550 за тройскую унцию.

31 августа издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что швейцарские производители золота не собираются открывать новые заводы в США, несмотря на давление со стороны администрации Дональда Трампа.

25 августа владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря высказал мнение, что геополитическая ситуация и вводимые со стороны США торговые пошлины могут спровоцировать рост цен на драгоценные металлы, в частности – на золото.

11 августа Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут облагать пошлинами золото, импортируемое на территорию страны.

Ранее юрист объяснил, как в России будут контролировать покупателей золота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами