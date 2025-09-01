Стоимость фьючерса на золото превысила $3550 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото достигла исторического максимума. Об этом сообщает ТАСС.

На бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года стал стоить более $3550 за тройскую унцию.

31 августа издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что швейцарские производители золота не собираются открывать новые заводы в США, несмотря на давление со стороны администрации Дональда Трампа.

25 августа владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря высказал мнение, что геополитическая ситуация и вводимые со стороны США торговые пошлины могут спровоцировать рост цен на драгоценные металлы, в частности – на золото.

11 августа Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут облагать пошлинами золото, импортируемое на территорию страны.

Ранее юрист объяснил, как в России будут контролировать покупателей золота.