На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе задумались о возобновлении санкций против Ирана

МИД Франции: Евросоюз может возобновить санкции против Ирана вслед за ООН
close
Depositphotos

Евросоюз (ЕС) может вновь ввести в действие односторонние рестрикции против Ирана, если в ближайшие 30 дней переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, и будут восстановлены санкции Совбеза ООН. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене, его цитирует РИА Новости.

По его словам, ЕС готов рассмотреть возможность отсрочки введения санкций, так как «дверь для дипломатии остается открытой».

Агентство Reuters ранее сообщало, что Великобритания, Германия и Франция могут инициировать процесс восстановления санкций против Ирана из-за того, что переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом. Власти «евротройки» планируют письменно известить о своем решении Совбез ООН. Санкции против финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана будут восстановлены спустя 30 дней после этого.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в свою очередь в ходе телефонного разговора с коллегами из «евротройки» предупредил о последствиях восстановления санкций в отношении Тегерана, указав на юридическую и нравственную некомпетентность европейских стран из-за обращения к вышеупомянутому механизму.

Ранее Арагчи заявил о бессмысленности переговоров с «евротройкой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами