В Евросоюзе задумались о возобновлении санкций против Ирана

Евросоюз (ЕС) может вновь ввести в действие односторонние рестрикции против Ирана, если в ближайшие 30 дней переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся, и будут восстановлены санкции Совбеза ООН. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Копенгагене, его цитирует РИА Новости.

По его словам, ЕС готов рассмотреть возможность отсрочки введения санкций, так как «дверь для дипломатии остается открытой».

Агентство Reuters ранее сообщало, что Великобритания, Германия и Франция могут инициировать процесс восстановления санкций против Ирана из-за того, что переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом. Власти «евротройки» планируют письменно известить о своем решении Совбез ООН. Санкции против финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана будут восстановлены спустя 30 дней после этого.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в свою очередь в ходе телефонного разговора с коллегами из «евротройки» предупредил о последствиях восстановления санкций в отношении Тегерана, указав на юридическую и нравственную некомпетентность европейских стран из-за обращения к вышеупомянутому механизму.

Ранее Арагчи заявил о бессмысленности переговоров с «евротройкой».