Должникам в приграничных регионах дадут отсрочку по выплатам

Должникам в регионах РФ с военным положением предоставят отсрочку по кредитам

Граждане России из приграничных регионов, у которых есть задолженности перед банками, смогут получить отсрочку по взысканию долгов. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект, сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник в кабмине.

По информации издания, временная приостановка взыскания имущества затронет тех россиян, которые проживают в субъектах РФ с действующим военным положением или режимом контртеррористической операции (КТО).

Как заявил в беседе с изданием аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, одобрение правительством придает законопроекту официальный статус и увеличивает шансы на его принятие Государственной думой.

Отмечается, что отсрочка не будет распространяться на алименты, выплаты за причиненный вред здоровью или жизни, а также долги, которые связаны с коррупционными преступлениями.

В настоящее время военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим КТО.

В начале августа в Центробанке РФ сообщили, что банки в 80% случаев отказывают гражданам в реструктуризации кредитов и предоставлении кредитных каникул.

Ранее россиянам посоветовали не спешить досрочно погашать кредиты.