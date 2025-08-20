На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Должникам в приграничных регионах дадут отсрочку по выплатам

Должникам в регионах РФ с военным положением предоставят отсрочку по кредитам
true
true
true
close
Shutterstock/Champion studio

Граждане России из приграничных регионов, у которых есть задолженности перед банками, смогут получить отсрочку по взысканию долгов. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект, сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник в кабмине.

По информации издания, временная приостановка взыскания имущества затронет тех россиян, которые проживают в субъектах РФ с действующим военным положением или режимом контртеррористической операции (КТО).

Как заявил в беседе с изданием аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, одобрение правительством придает законопроекту официальный статус и увеличивает шансы на его принятие Государственной думой.

Отмечается, что отсрочка не будет распространяться на алименты, выплаты за причиненный вред здоровью или жизни, а также долги, которые связаны с коррупционными преступлениями.

В настоящее время военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим КТО.

В начале августа в Центробанке РФ сообщили, что банки в 80% случаев отказывают гражданам в реструктуризации кредитов и предоставлении кредитных каникул.

Ранее россиянам посоветовали не спешить досрочно погашать кредиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами